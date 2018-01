Brandweer bevrijdt 4-jarige Niels uit zijn fiets en geeft hem een beer

HAAREN - Als je net kan fietsen, gaat het weleens mis. En dan val je. Voor de 4-jarige Niels Sandbergen uit Haaren had dat zondagmiddag alleen wel grote gevolgen. De brandweer moest eraan te pas komen om de jongen uit zijn fiets te bevrijden.

Niels kwam na zijn val met zijn voet vast te zitten tussen de trapper en het frame van zijn fiets. "We kregen hem niet meer los", vertelt moeder Geno van der Velden.



De enige optie was: de brandweer bellen. De 'stoere brandweerlieden' hielpen hem vervolgens uit zijn benarde positie. Helaas voor Niels is zijn fiets wel kapot.



Troostbeer

Maar er is ook een geluk: Niels kreeg van de brandweer een troostbeer en hij mocht even in de brandweerwagen zitten. En natuurlijk ging hij op de foto met zijn 'stoere' redders. "Niels was behoorlijk overrompeld", vertelt zijn moeder. "Maar de brandweerauto, de foto en de beer maakten veel goed."