'Het is bijltjesdag': tweede etappe Dakar Rally is meteen een loodzware [VIDEO]

PISCO - De tweede etappe van de Dakar Rally blijkt meteen een loodzware. Vooral de autocoureurs moesten het ontgelden in de duinetappe bij Pisco. 'Ik heb er veel vast zien staan. Het is bijltjesdag denk ik.'

Van de 267 kilometer moest 90% off-piste worden gereden. Eindeloze kilometers duinen en feshfesh, dus, met veel nadruk op goede navigatie. De auto’s mochten de etappe aftrappen en dat hebben ze geweten. “De duinen waren moeilijk”, aldus motorcoureur Edwin Straver uit het Brabantse Rijswijk. “Vooral voor de auto’s. Op een kilometer of 65 stond ’t vól met auto’s. Ik denk dat er heel veel heel laat of zelfs helemaal niet finishen. Het is bijltesdag, denk ik.”



“Een schouderklop voor iedereen die de finish haalt”, reageerde collega-motorcoureur Jurgen van den Goorbergh. “Dit was een Dakar-dag zoals het hoort, waar we eigenlijk al jaren naar uitkijken. Duinen, duinen en duinen. Ze waren groot en zwaar en er zijn mega veel auto’s op gestrand.”“Ik voel ’t wel, hoor. Het is een taai dagje geweest. Ik had vooral hoofdpijn van het te weinig drinken.” Straver: “Het was best zwaar en lastig navigeren, maar ik heb wel lekker gereden. Ik ben tevreden en dit is goed voor het vertrouwen.”