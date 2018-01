Eindelijk: juffen, meesters en kinderen in Hoeven kunnen naar hun nieuwe basisschool

HOEVEN - Leerlingen van basisschool Uniek in Hoeven krijgen maandag voor het eerst les in hun nieuwe schoolgebouw. "Het is een geweldige dag. Ik te glunderen", zegt Jos Krebbekx van schoolbestuur Borgesiusstichting. De gloednieuwe brede school zou eigenlijk na de herfstvakantie al opengaan, maar dat ging niet door toen bleek dat de vloer met dezelfde techniek was gebouwd als de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Uitgebreid onderzoek wees uit dat het schoolgebouw toch veilig is.

De gemeente Halderberge besloot eind oktober om de verhuizing naar de school aan 't Groot Stuk uit te stellen om de gebruikte constructie verder te onderzoeken. Krebbekx kan het telefoontje van burgemeester Jobke Vonk-Vedder nog goed herinneren.



Verhuizing

"We zaten midden in de verhuizing toen de burgemeester vertelde dat het schoolgebouw extra moest worden onderzocht", aldus Krebbekx. Wat er toen door de leekrachten heenging is volgens de bestuursvoorzitter in één woord te beschrijven: ongeloof.



De leerkrachten van de gefuseerde basisscholen 'de Lindenlommer' en 'de Reuzelaar' lieten zich niet uit het veld slaan. In enkele dagen tijd werden de oude schoolgebouwen weer ingericht. "Dat was even een erg moeilijke tijd", vertelt Krebbekx.Een gespecialiseerd bureau onderzocht de naden in de vloer van het nieuwe schoolgebouw en deed een lasermeting met in december als conclusie dat de vloer voldoet aan de normen . In de kerstvakantie konden de twee scholen na lange tijd van onzekerheid dan toch naar hun nieuwe gebouw verhuizen.Jos Krebbekx laat de roerige periode liever achter zich. "Onze grootste wens was om dit nieuwe jaar te starten en dat is nu gelukt. Dit is een prachtig moment. Het is een schitterende school", aldus de trotste bestuursvoorzitter.Ook de leerlingen van groep 6A, de klas van juf Henriëtte, zijn helemaal in hun nopjes. "Het is heel leuk dat we nu hier les krijgen, want er zitten nieuwe kinderen in de klas die van de andere school komen", zegt Lieke. Ze vindt de school erg mooi.Kenji is ook opgelucht dat de school veilig is. "Ik was eerst wel een beetje bang dat het gebouw zou instorten, maar nu niet meer", vertelt hij. "Het wordt een mooie eerste dag."De grote feestelijke opening van de brede school vindt op een later moment plaats. De kinderen moeten maandagochtend weer aan de bak in de schoolbankjes. Krebbekx: "Met een feestelijk tintje, dat wel."