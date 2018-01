Bestelbusje verwoest door brand in Raamsdonksveer

Het bestelbusje stond in lichterlaaie. (Foto: Mathijs Bertens / Stuve Fotografie)

RAAMSDONKSVEER - Een bestelbusje is zondagnacht uitgebrand In Raamsdonksveer. Dat gebeurde rond twee uur in de Rietstraat.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het busje is door een berger weggesleept.

Andere auto

Een auto die in de buurt van de bestelbus stond, liep ook lichte schade op.