Hans de Koning nieuwe trainer RKC Waalwijk, begint tegen oude club AZ

WAALWIJK - Hans de Koning is tot het einde van het seizoen aangesteld als hoofdtrainer van RKC Waalwijk. De Jupiler-Leagueclub heeft dit maandagmorgen bekend gemaakt.

De Koning is de opvolger van Peter van den Berg. Deze oud-speler van RKC werd net vóór Kerstmis ontslagen. De Koning zat sinds maart vorig jaar zonder club, hij werd toen aan de kant gezet bij de toenmalige eredivisieclub Go Ahead Eagles.



Tegen oude club

RKC hervat vrijdag de competitie in de eerste divisie met een thuiswedstrijd tegen Jong AZ. De Koning heeft tien jaar onder de lat gestaan bij de Alkmaarse club en was er ook keeperstrainer.



RKC is niet de eerste Brabantse werkgever voor De Koning. Eerder was de voormalige doelman actief als trainer bij TOP/FC Oss (vijf jaar) en Helmond Sport (één seizoen).