Verband tussen gevonden mortierbommen en vuurwerkschade aan huizen in Etten-Leur onderzocht

De politie vond de mortierbommen in een boodschappentas en in een kartonnen doos. (Foto: Politieteam Weerijs)

ETTEN-LEUR - De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 58 gevonden mortierbommen in Etten-Leur en de flinke schade die huizen aan de Vinkenbroek opliepen door zwaar vuurwerk. De bommen werden gevonden op ongeveer twee kilometer afstand van die straat. "We zijn druk bezig met het onderzoek rondom de vondst", laat een woordvoerder weten.

De politie vond zondag 58 mortierbommen in een sloot aan de Elshoutweg in Etten-Leur. De politie weet nog niet wie de bommen daar achterliet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moest er aan te pas komen om de bommen op te ruimen. De mortierbommen worden maandag ergens anders tot ontploffing gebracht.

Huizen beschadigd

De Elshoutweg ligt op zo'n twee kilometer afstand van de Vinkenbroek. Tijdens oudjaarsnacht werd daar zo'n zwaar vuurwerk afgestoken dat het volgens buurtbewoner Raymond Raven wel 'de Gazastrook leek'. Kort na middernacht ging het mis sneuvelden bij vijf huizen een of meerdere ruiten. Bij sommige huizen was ook schade aan een keukenblok en trap. Er raakten drie mensen gewond.



Op de vraag of de verhalen iets met elkaar te maken hebben, antwoordt de politie de politie met: 'Die vraag stellen wij onszelf ook'. De politie is druk bezig met het onderzoek rondom de vondst.