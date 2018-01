Koala's spotten tijdens trainingsrit, Koen de Kort vermaakt zich wel in Adelaide

ADELAIDE - Als professioneel wielrenner heb je een mooi leven. Maar vaak heb je weinig oog voor de fraaie natuur waar je doorheen rijdt. De prestatie gaat tenslotte boven alles. Maar tijdens een trainingsrit in het Australische Adelaide heb je natuurlijk wat meer tijd. En daarvan profiteerde Liempdenaar Koen de Kort maandag.

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om - naast het afleggen van de nodige kilometers - koala's te spotten en te fotograferen in de bomen langs de weg.





Overstekende kangoeroes

Omdat de rest van het Trek Segafredo-team nog moest arriveren, reed De Kort een rondje met zijn Luxemburgse ploeggenoot Laurent Didier, die er net als hem wel al was. De Luxemburger deed dienst als gids.



De twee poseerden ook voor een verkeersbord waarop gewaarschuwd wordt voor overstekende kangoeroes en koala's. "Redelijk standaard om zoiets als toerist te doen in Adelaide", weet De Kort. "Maar het is ook best een lief verkeersbord."