Burgemeester Steenbergen wil meer wijkagenten na reeks onopgeloste vernielingen

STEENBERGEN - Burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen heeft in zijn nieuwjaarstoespraak maandagavond gesproken over 'onrust die in het afgelopen jaar werd gezaaid door helaas een nog altijd onbekende dader of daders'. Dat lijkt te gaan over de reeks onopgeloste vernielingen in de gemeente. De burgemeester vraagt de politie om 'de juiste keuzes te maken, zoals het beschikbaar hebben van voldoende wijkagenten in een gemeente met inmiddels bijna 25.000 inwoners.'

Steenbergen werd in 2017 geteisterd door vandalisme. Zo was er een brand bij het volkstuinencomplex, werd het zwembad vernield, werden op het terrein van survivalclub Diomedon touwen van hindernissen doorgesneden en waren er meerdere pogingen om het clubhuis in brand te steken. Ook werden bij wegwerkzaamheden in Steenbergen 'zuid' materialen vernield.



'Genoeg tijd en middelen'

De burgervader besloot de roep om voldoende wijkagenten in de nieuwjaarstoespraak met de woorden: '. Juist deze wijkagenten moeten genoeg tijd en middelen hebben om zichtbaar te zijn in onze wijk en om direct contact te onderhouden met U, onze inwoners.'