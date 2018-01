Ebert Dollevoet beleeft krankzinnig avontuur in Dakar Rally

VALKENSWAARD - Het Dakar-avontuur van Ebert Dollevoet is nog niet voorbij. De inwoner van Valkenswaard maakte een krankzinnige dag en nacht mee, maar gaat ook maandag van start in de loodzware rally.

Dollevoet bracht de nacht, net als zo’n 25 andere Dakar-deelnemers, door in zijn auto. En niet op zomaar een plek: maar middenin de duinen. "We konden geen kant op", vertelt hij. "Ik dacht alleen maar: rustig blijven. Ik had pogingen kunnen wagen uit de duinen te komen, maar dan had ik waarschijnlijk alles kapot gereden."



"Het was wachten, wachten, wachten. Tot het weer licht werd", aldus Dollevoet. "Toen lukte het wel om weg te komen. Ik denk dat het goed was om te wachten. We stonden daar met meerdere voertuigen. En ik had al zoiets: ze gooien ons er echt niet allemaal uit."Doodop bereikte Dollevoet maandagmiddag, na 27(!) uur de finish. "Logisch als je zo lang niet geslapen hebt. Dat geldt voor iedereen, hé. Ik wil mijn navigator een groot compliment maken. Hij heeft het echt goed gedaan. Dankzij hem staan we nu hier."Lang om terug te denken aan dit krankzinnige avontuur heeft de Valkenswaarder niet. Over niet al te lange tijd moet hij weer van start in de derde etappe.Dollevoet: "Ik ga nu eerst even snel douchen en wat andere kleren aantrekken. We vertrekken ook pas als alles weer goed is aan de wagen, anders heeft het geen zin om van start te gaan." Ook in de volgende etappe staan er overigens ook de nodige duinen op het menu. "Het is echt ongelooflijk hoe hoog, diep en steil die zijn. Man, man, man."



