Ron (68) loopt ernstige verwondingen op bij parkeerruzie, ex-Willem II'er gearresteerd

ROOSENDAAL - Voormalig Willem II-speler Virgil Misidjan is door de politie gearresteerd wegens mishandeling. Het slachtoffer, de 68-jarige Ron van Akelijen, moest naar het ziekenhuis met een dubbele enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog. "Zijn herstel kan nog jaren duren", zegt zijn vrouw Henny.

De ruzie ontstond vrijdagavond rond elf uur aan de Burgemeester Prinsensingel. Misidjan, die op dit moment actief is voor het Bulgaarse PFK Ludogorets, blokkeerde met zijn Audi de oprit van het huis van Henny en Ron. Het slachtoffer vroeg vervolgens meerdere keren of Misidjan de auto weg wilde halen, maar die weigerde. Toen liep het al snel uit de hand, waarbij Ron hard werd geschopt tegen zijn enkel.

Zware verwondingen

Een kennis van Misidjan meldde aan BN/DeStem dat de voetballer werd geprovoceerd door Ron. Die zou als eerste geduwd hebben en discriminerende opmerkingen hebben gemaakt.

Volgens Henny klopt dat niet. “Mijn man vroeg alleen of hij zijn auto weg wilde halen.” Daarna liep het uit de hand. “De dader zei tegen zijn kennis dat die zijn bril moest vasthouden, toen schopte hij tegen de enkel van mijn man.” Ron viel daarbij op de grond en liep zware verwondingen op aan zijn elleboog. Volgens Henny zou Misidjan ook nog hebben gezegd dat haar man ‘blij moest zijn dat hij hem niet tegen zijn hoofd heeft geslagen’.

Dankbaar

Na het voorval reden Misidjan en zijn vriend weg. De politie kwam hem later op het spoor doordat een oplettende omstander een foto had gemaakt van de wegrijdende auto. Henny: “We zijn deze persoon heel dankbaar.”

Inmiddels is Ron geopereerd, maar het kan nog jaren duren voordat hij weer volledig de oude is, zegt Henny: “Het kan ook nog zijn dat het nooit helemaal meer geneest.” Ze is erg verdrietig: “Mijn man zou net van zijn pensioen gaan genieten.”



Inmiddels hebben Henny en Ron al veel steunbetuigingen ontvangen. "Dat doet ons erg goed."



Advocaat

De Bredase advocaat van Misidjan, mr. Noortje Lut, wil niks zeggen over de zaak. Wel laat ze weten dat er een politieonderzoek loopt naar haar cliënt. De voetballer moet volgens het Openbaar Ministerie op 30 maart voor de rechtbank verschijnen.