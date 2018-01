Prins carnaval Helmond ontvoerd, 100 liter bier als losgeld gevraagd

HELMOND - Het is een grote en stoere kerel, maar toch brak het zweet de 51-jarige William Verkoelen deze week uit. Negen sterke mannen, vermomd met bivakmutsen, capuchons, shawls en zonnebril, stormden zijn huis binnen, de trap op en hielden de sterke William hardhandig in bedwang.

“Ik had geen kans meer”, aldus William, die aangaf flink geschrokken te zijn. Hij kreeg een blinddoek om en werd meegenomen, een busje in. “Toen ik wat bekende stemmen hoorde, werd ik wel rustiger.”

Ontvoerders lid van harde kern Helmond Sport

Zijn ontvoerders bleken leden van de harde kern van Helmond Sport te zijn, die Verkoelen die later op de dag benoemd zou worden tot nieuwe prins Carnaval, zijn vuurdoop gaven. De nieuwe prins is zelf jaren lid geweest van de harde kern van Helmond Sport-supporters.

'Het ging er ruig aan toe'

William, alias Prins Briek XLV: “Ik kan me voorstellen hoe Heineken zich bij zijn ontvoering in 1983 heeft gevoeld. Het ging er best ruig aan toe. Ik wist natuurlijk niet dat ik een half uur later alweer lekker aan het bier zou zitten. Het was enorm professioneel in elkaar gezet. Het was net of ik in de film ‘de ontvoering’ terecht was gekomen.”

100 liter bier als losgeld

Zijn ontvoerders eisten flink wat losgeld. Maar liefst 100 liter bier was nodig om Briek XLV vrij te kopen. “Toen ik in het safehouse aankwam, moest ik mijn telefoon inleveren. Die werd gebruikt bij de onderhandelingen met carnavalsvereniging De Keiebijters. Op een gegeven moment hoorde ik gejuich en werd er geproost.”

Eind goed, al goed

Toen de eis was ingewilligd, mocht de aanstaande prins weer gaan en was hij nog net op tijd en ongeschonden aanwezig bij de inhuldigingsceremonie van de carnavalsvereniging. "Een geweldige stunt die ik nooit van mijn leven ga vergeten.”