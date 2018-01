Bewoonster van huis in Helmond naar ziekenhuis na brand op zolder, kinderen veilig buiten

HELMOND - Bewoners van een huis aan de Scheerderhof in Helmond moeten maandagavond ergens anders slapen. Maandagmiddag rond half vijf ging een groot deel van de zolder in vlammen op bij een uitslaande brand.

Twee kinderen konden veilig buiten komen, de moeder moest naar het ziekenhuis omdat ze rook had ingeademd.



Brand ontstaan in wasmachine of droger

De brand ontstond vermoedelijk in de droger of wasmachine. De brandweer had de brand na een half uur onder controle. Ze gooide alle nog smeulende dingen die op de zolder lagen, via het dak op de grond. Op de grond werden de laatste resten die nog aan het smeulen waren, geblust.



Bewoners moeten ergens anders slapen

Vanwege de brandschade kunnen de bewoners niet thuis slapen. Stichting Salvage zorgt voor opvang.



Behalve de woning die in brand stond, heeft ook de woning van de buren flinke schade opgelopen. Of die bewoners thuis kunnen slapen, was onbekend.