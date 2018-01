Tiener die vrouw seksueel misbruikte blijft langer in de cel

TILBURG - De 18-jarige Tilburger die samen met zes anderen verdacht wordt van het maandenlang misbruiken van een 24-jarige vrouw uit Tilburg, blijft nog zeker een maand langer in de cel. Hij zit al maanden vast. De andere zes jongens zitten niet meer in voorarrest, maar worden nog wel steeds verdacht.

Volgens Henk van Asselt, advocaat van een van de verdachten, zou de seks vrijwillig zijn geweest. "De jongens mochten alleen langskomen als haar vriend niet thuis was. Ze deed dan in haar badjas, zonder ondergoed, de deur voor de jongens open", vertelde Van Asselt eerder tegen Omroep Brabant. Volgens een andere advocaat was er geen enkele vorm van dwang.



In totaal werden zeven jongens opgepakt die verdacht worden van het maandenlang seksueel misbruiken van de 24-jarige vrouw. Tijdens het aanhouden van de jongens, gaf de politie aan dat deze jongens hoorden bij een Tilburgse 'jeugdgroep'. Waarom er zes zijn vrijgelaten en uitgerekend deze ene jongen nog vast zit, is niet bekend.



