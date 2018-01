VIDEO: Michael van Gerwen opnieuw onderuit tegen Rob Cross

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft opnieuw van Rob Cross verloren. Al zal de nederlaag die Mighty Mike afgelopen weekeinde in Duitsland tegen de Brit leed, wat minder pijn hebben gedaan dan het verlies in de halve finale van het WK darts.

'MvG' en Cross deden afgelopen weekeinde mee aan het Promi Darts WM. Dat is een toernooi waar de beste darters van de wereld voor worden uitgenodigd. Ze gooien in teamverband. Iedere darter krijgt een bekendheid aan zich gekoppeld. Zo gooide Van Gerwen samen met Tim Wiese, een voormalig doelman van het Duitse voetbalelftal (zes interlands). Cross was gekoppeld aan zangeres Fernanda Brandão.



In 2017 wonnen Van Gerwen en Wiese het toernooi, maar dit jaar kwamen de heren de groepsfase niet door. Dat kwam mede door een vrij ongelukkige 2-1 nederlaag tegen het duo Cross/Brandao. Hieronder zijn de beelden van die partij te zien. Van Gerwen had de partij kunnen winnen als hij dubbel zestien had gegooid, maar er gebeurde iets bijzonders.



Dat bijzonder ongelukkige moment is te zien op 12’20 in onderstaande video.



Het eerste serieuze optreden van Van Gerwen na het WK is overigens pas op zaterdag 27 januari in Milton Keynes. Daar wordt The Masters gehouden, een toernooi waar de beste zestien darters van de wereld aan deelnemen. Naast Mighty Mike doet ook Benito van de Pas mee. Big Ben gooit in de eerste ronde tegen Gary Anderson. Van Gerwen, hij is al eerste geplaatst, treft Kim Huybrechts.Wie het toernooi wint wordt zondag 28 januari duidelijk, als achtereenvolgens de kwartfinale, halve finale en finale worden gespeeld.