Snel een broodje naar binnen proppen en door, dat is de Dakar van Marc Leeuw

EINDHOVEN - Om half elf in de ochtend (lokale tijd) kwam de DAF van Leeuw Rallysport het bivak in Pisco binnenrollen. Nog geen uur later waren ze alweer weg om te starten in de derde etappe van de Dakar Rally. De mannen brachten de nacht door in de woestijn.

Na 130 kilometer in de tweede etappe (267 km) lag de koppeling van de truck er weer uit. Hetzelfde probleem als in de eerste etappe. "We stonden op een rottig punt", vertelt Marc Leeuw. "Er was niemand om ons te helpen. We hebben vannacht in de duinen geslapen en vanochtend kwamen er locals om ons te helpen de koppeling te vervangen."



Toen dat was gebeurd, kon Leeuw pas verder. Onderweg kwam hij nog een boel andere auto’s en trucks tegen die waren gestrand in de tweede etappe. "We hebben de Rainbow-truck van Gerrit Zuurmond nog overeind getrokken en zijn toen snel doorgereden naar het bivak."



Daar aangekomen bleek dat de servicecrew al was vertrokken naar het volgende bivak. De truck werd even snel nagelopen, de mannen propten vlug een broodje naar binnen en vertrokken snel naar de start van de derde etappe, vlakbij het bivak. "De truck lijkt oké", zei Leeuw. "We wagen het erop."