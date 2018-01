Beloning voor tip doorrijder Oss is verdubbeld naar 2000 euro, schokkende beelden online gezet

OSS - De familie van de 28-jarige vrouw die in de nieuwjaarsnacht werd aangereden in Oss, heeft de beloning voor de gouden tip verdubbeld. Degene die een goede aanwijzing over de identiteit van dader kan geven, krijgt nu tweeduizend euro.

Op zijn Facebookpagina zette vader Antoine van de Bergh maandagmiddag bovendien nieuwe camerabeelden, genomen door camera's bij zijn café. Hierop zijn beelden te zien van de aanrijding. (Let op: de beelden zijn heftig). Zijn dochter werd aangereden toen ze vuurwerk opraapte.



'Ze had dood kunnen zijn'

Antoine: "Sommige mensen denken misschien dat het geen groot ongeluk was, omdat mijn dochter alleen een hersenschudding en kneuzingen heeft. Maar de klap is enorm, ze had dood kunnen zijn. Hopelijk zien mensen deze beelden en besluiten ze de dader aan te geven."



Slachtoffer heeft nog veel pijn

Met zijn dochter gaat het nog altijd niet goed. "Ze is uit het ziekenhuis, maar heeft nog veel last van haar hand. We hopen dat de pijn wegtrekt. Ze krijgt nu morfine. Ze herinnert zich niet veel van de aanrijding en is vergeetachtig."



Familie zoekt camerabeelden

Hoewel de politie eigen onderzoek doet, zet vader Antoine alles op alles om de dader te vinden. Hij is op zoek naar extra camerabeelden, waar het busje op staat, dat door verschillende straten reed.



"Ik heb al andere beelden gezien, maar ook daar is het kenteken niet zichtbaar. Er is nog één ander adres waar een camera hangt en waar ik mijn hoop op heb gevestigd. De politie heeft al aan die mensen gevraagd contact op te nemen en ik heb ook een briefje in de bus gegooid."



Meer details over busje bekend

Intussen is wel meer bekend over het busje, een grijze Ford Transit Connect. Antoine schakelde hiervoor een autobedrijf in. "Het gaat om het type 220L/230L. Helaas zijn de koplampen niet goed zichtbaar, anders hadden we nog meer gedetailleerde informatie."