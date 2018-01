Met dit lied probeert Steenbergen jongeren naar de stembus te trekken, maar of dat gaat lukken...

STEENBERGEN - Dit voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In Steenbergen waren ze niet zo tevreden met de opkomst bij de vorige verkiezingen, en dus bedacht de gemeente een list: een verkiezingslied, met een bijbehorende flitsende videoclip.

‘De gedachte achter het verkiezingslied is om letterlijk en figuurlijk in de stemming te komen’, is de motivatie van de gemeente voor het lied met de veelzeggende titel Heel Steenbergen stemt.

Het lied is ingezongen door het Groot Steenbergs Verkiezingskoor, dat speciaal voor de verkiezingen is opgericht. De gemeenteraadsverkiezingen in Steenbergen – en de rest van Brabant – worden gehouden op 21 maart 2018.