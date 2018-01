Willem II wil minder tegengoals en trekt opnieuw verdediger aan

TILBURG - Willem II heeft wederom een verdediger aangetrokken. Na Giliano Wijnaldum heeft de Tilburgse club maandag ook Damil Dankerlui gecontracteerd. Dankerlui komt over van Ajax en tekent, volgens diverse media, een verbintenis tot de zomer van 2020 in Tilburg.

Het contract van Dankerlui in Amsterdam liep komende zomer af. De 21-jarige voetballer speelde geen enkele officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax. Wel kwam hij ruim tachtig keer uit voor Jong Ajax in de Jupiler League.



Het is de bedoeling dat de voetballer deze week al zijn eerste minuten op het trainingsveld maakt. Willem II is in Portugal voor een trainingskamp en bereidt zich in Zuid-Europa voor op de tweede helft van het seizoen.



Zo kwamen de Willem II'ers zondag aan in Portugal. De tekst gaat verder onder de video.



Het is niet vreemd dat Willem II zich op de transfermarkt op het aantrekken van verdedigers focust. De Tilburgers kregen in de eerste achttien wedstrijden van het seizoen veertig doelpunten tegen. Dat is het hoogste aantal van alle clubs uit de eredivisie. Alleen Roda JC, hekkensluiter in de eredivisie, kreeg er ook zoveel tegen.Voor Willem II begint het seizoen over ruim anderhalve week weer met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.