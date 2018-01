Worstenbroodjes uit de koekenpan, als eerste avondmaal in Kaapverdië bij Helemaal Het Einde

GEERTRUIDENBERG - Nederlandse tv-kijkers hebben maandagavond voor de eerste keer kennisgemaakt met de drie gezinnen die meedoen aan het RTL-programma Helemaal het Einde. Op Twitter was er vooral veel kritiek op het Brabantse gezin, de familie Beerens uit Geertruidenberg.

Jessica (32) en Jasper (36) Beerens zijn samen met de tweeling Floor en Britt (7) en Joep (4) naar het warme eiland verhuisd.



Net als de andere gezinnen krijgen ze een hectare grond, een tent en 75000 euro investeringskapitaal om in een jaar tijd een toekomst op te bouwen.

Veel kritiek op social media op houding gezin

Op social media wordt met name veel getwitterd over de houding van het gezin. Vader Jasper, in Nederland betonreparateur en zanger van een feestband, wil enerzijds meer tijd met zijn kinderen doorbrengen. Anderzijds geeft hij aan dat hij na twee dagen met zijn gezin, wel weer behoefte aan rust heeft.





'Oorlogsgebied in Jemen'

Hun eerste oordeel over het eiland is weinig positief. Vies, aldus het gezin. “Net alsof je in oorlogsgebied in Jemen komt,” meent Jasper. Een cultuurshock dreigt als de kinderen iemand zien met een ‘taart op het hoofd’.

Moeder Jessica, in Nederland werkzaam in een kinderdagverblijf, is voornamelijk verantwoordelijk voor de zorg voor het gezin.



Worstenbroodjes als avondeten

Toch is het vader Jasper die de eerste avond voor het avondeten zorgt. Worstenbroodjes, meegenomen uit Nederland. Hij warmt er vier op in een koekenpan, het is het avondeten waar zijn vrouw en kinderen het mee moeten doen.





Vooroordeel over de buren

Ook blijken Jasper en zijn vrouw niet vies van vooroordelen. Kakkers is het oordeel, als hun buren aankomen. Ze baseren hun oordeel op de kleding van de deelnemers, een lange broek en blouse. Toch blijkt het te klikken, al is niet iedere Twitteraar ervan overtuigd dat het zo blijft.





Het land wat ze krijgen, staat vol suikerbieten, maar het gezin heeft geen idee om welke groente het gaat of wat ze ermee moeten. Is het misschien lenteui? Ook is er geen stromend water of elektriciteit en is de wc een houten hokje met gat in de grond.“Bij ons thuis gaat een cactus nog dood,” aldus Jasper. “Ik heb geen flauw idee wat ik hiermee moet,” aldus Jessica over het gewas. Het gezin gaat het nog moeilijk krijgen op het eiland dus.