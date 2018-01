Grote politie-inval op bedrijventerrein in Oosterhout, helikopter ingezet

OOSTERHOUT - De politie heeft maandagavond een inval gedaan bij Van Puijfelik Recycling aan de Koopvaardijweg in Oosterhout. De politie was met zwaar materieel aanwezig. Ook werd een helikopter ingezet.

De poort van het bedrijf werd geramd met een speciaal gepantserd voertuig. Ook waren er een helikopter en een drone aanwezig. Agenten droegen bovendien zware bewapening. Volgens een ooggetuige is minstens één persoon aangehouden.



Het is onduidelijk waarom de politie het bedrijf is binnengevallen. In het pand van de inval wordt u oud papier opgeslagen.



De politie zegt dat ze in het kader van het onderzoek maandag geen verdere informatie kan geven.