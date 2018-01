KNVB stelt FC Den Bosch onder curatele

DEN BOSCH - Slecht nieuws voor FC Den Bosch. De voetbalclub is door de licentiecommissie van de KNVB ingedeeld in categorie 1. "Er zat onvoldoende vlees op de botten om recente tegenslagen op te vangen", stelt de club in een verklaring.

In categorie 1 zitten profclubs van wie de financiële situatie zorgwekkend is. Ze moeten een plan van aanpak maken en worden onder curatele van de KNVB geplaatst.



"De sportief magere resultaten van de laatste drie seizoenen hebben voor een daling in sponsor- en ticketinginkomsten gezorgd en voor een verhoogde financiële druk op het lopende seizoen. Ook de meerdere directiewisselingen en de sluiting van de oosttribune, inclusief de bijbehorende verhuizingen van grote groepen supporters, hebben hun sporen nagelaten", zo stelt de club. FC Den Bosch zat in categorie 2.



Algemeen Directeur Paul van der Kraan spreekt over een domper voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Hij ziet echter lichtpuntjes. "We zijn met partijen in gesprek over de doorontwikkeling van Stadion De Vliert. Ook zijn we er van overtuigd dat het terughalen van de jeugdopleiding onder de eigen vleugels zijn vruchten gaat afwerpen."