Frans Bauer presenteert nieuw programma over curling: 'Ik was bijna verongelukt'

Frans Bauer presenteert in aanloop naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea een quiz over curling.

FIJNAART - Zanger Frans Bauer en sportcommentator Evert ten Napel in één programma. Het lijkt een vreemde combinatie, maar ze hebben elkaar gevonden in de sport curling. Bauer presenteert vanaf zondag 14 januari zeven weken lang de Curling Quiz, waarin twee teams van Bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen in een spannende strijd.

Na het beantwoorden van sportvragen moeten de teams het ijs op voor een potje curling, waarmee ze punten kunnen vergaren.



Teams van oud-topsporters

Quizmaster Frans Bauer krijgt dus hulp van Evert ten Napel. De teams worden geleid ex-topschaatser Mark Tuitert en oud-hockeyster Ellen Hoog.



18 kilo wegende steen

Maandagavond waren ze te gast bij Eva Jinek om te vertellen over hun liefde voor de curlingsport, waarbij een 18 kilo wegende steen wordt gebruikt.



Steen met souplesse werpen

"Je moet de steen met souplesse werpen," legt Bauer uit. "Voordat ik gevraagd werd, had ik nog nooit curling gezien. Maar het is echt een sport, die in andere landen volle stadions trekt. We hebben geprobeerd de sport op een leuke manier neer te zetten, in combinatie met een leuk spel."



De zanger ging zelf ook de ijsbaan op. "Maar ik was bijna verongelukt. Je hebt van die gladde schoenen aan. Het is echt serieus spannend."



De Curling Quiz wordt in aanloop naar de Olympische Winterspelen om tien voor half negen uitgezonden op NPO 1.