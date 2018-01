Met skibril en halve voorruit rijdt Ton van Genugten Dakar-etappe uit

SAN JUAN DE MARCONA - Heel even leek Ton van Genugten op weg naar een etappeoverwinning, maar een ongelukkige tuimeling gooide roet in het eten. De truck van Van Genugten kwam op z'n kant in het zand terecht. Onder meer de voorruit was aan diggelen.

"Het eerste stuk ging goed", vertelt Van Genugten. " Het tweede ook, totdat dit gebeurde...

Veel schade

En met dit doelt Van Genugten op de schade aan zijn truck. De voorkant is ingedeukt, de voorruit ligt er half uit en ook aan de zijkant van de neus is er flinke schade. Allemaal dankzij een ongelukje boven op een ongelijke duin.

"Bovenop een bult rem je altijd, dat deed ik ook. Maar op het moment dat ik er bovenop spring, linksvoor met een wiel, viel ie op z'n kant."

Van Kasteren helpt

Streekgenoot Janus van Kasteren was de redder in nood. De Mammoet-rijder stopte en trok de truck van Van Genugten weer overeind. Al met al kostte de tuimeling wel bijna anderhalf uur tijd.

Toen hij weer overeind stond zette de trucker uit Eersel alles op alles om de achterstand een beetje in te lopen. "Navigator Peter Willemsen heeft de skibril opgezet en toen weer gewoon gas erop", vertelt Van Genugten.

Top uit beeld

Ton van Genugten kwam naar Zuid-Amerika voor een topdrie-plek en stiekem droomde hij zelfs op de eindzege bij de trucks, maar dat lijkt nu ver weg. Door het tijdverlies van maandag valt hij terug naar de achtste plek in het klassement. "De eerste plek kan al helemaal niet meer. Derde weet ik niet. Maar er kan nog veel gebeuren in de Dakar."

