Sloop van ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport begint

EINDHOVEN - De sloop van de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport begint dinsdag rond het middaguur. Met een grote kraan wordt het gebouw stuk voor stuk afgebroken. De sloop, het verwerken en opruimen van het puin gaan twee tot drie maanden duren. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden rond tien uur starten, maar dat tijdstip is niet gehaald.

De sloopwerkzaamheden worden gedaan door bouwbedrijf BAM. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is hier ook bij betrokken vanwege het lopende onderzoek naar de oorzaak van de instorting. Delen van de constructie worden bewaard zodat die beschikbaar blijven voor het onderzoek.

Zodra het terrein leeg is, begint BAM in april met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw. De oplevering is in juni 2019 gepland. De parkeergarage stortte op 27 mei vorig jaar twee weken voor de oplevering gedeeltelijk in elkaar door een constructiefout in de vloeren.

Honderden gebouwen geïnspecteerd

Naar aanleiding van een in september verschenen rapport over de constructiefout in de vloeren zijn in heel Nederland honderden gebouwen met soortgelijke vloeren nader geïnspecteerd. Verschillende gebouwen gingen uit voorzorg dicht, zoals een nieuw schoolgebouw in Hoeven, een bedrijvenpand in Vlissingen en een gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Overlast voor reizigers

Momenteel is er nog een grote veiligheidszone rondom de ingestorte garage. Dit heeft flinke gevolgen voor reizigers. Zo is parkeerterrein P1 dicht en ook zijn er veel omleidingsroutes. Na de sloop van het gebouw, kan deze veiligheidszone worden opgeheven. Volgens Eindhoven Airport is de Luchthavenweg dan weer normaal toegankelijk. Ook kan dan het tijdelijke parkeerterrein P1 weer worden gebruikt.