Tweetal valt van balkon bij politie-inval in Breda, allebei zwaargewond

BREDA - Een arrestatieteam van de politie is dinsdagmorgen vroeg een woning binnengevallen aan de Roeselarestraat in de wijk Hoge Vucht in Breda. Daarbij zijn twee verdachten gewond geraakt. Ze sloegen op de vlucht en vielen van een balkon.

De politie deed de inval, omdat surveillerende agenten tijdens een controle van de auto van de verdachten meerdere handvuurwapens zagen liggen. Agenten achtervolgden vervolgens de verdachten en kwamen met behulp van een speurhond uit bij de flatwoning, aldus een woordvoerder.

Arrestatieteam

Vanwege de mogelijk aanwezigheid van wapens in de woning, haalde de politie er een arrestatieteam bij. Toen het arrestatieteam binnenkwam, vluchtten twee verdachten aan de achterzijde het huis en sprongen vermoedelijk vanaf de derde verdieping van het balkon.



Bij de sprong kwam een verdachte op een lantaarnpaal terecht, de andere op straat. Het duo raakte zwaargewond. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De verdachten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wie de verdachten zijn, is nog niet bekend.



Schuur

Een buurtbewoner, die net de hond aan het uitlaten was, moest volgens eigen zeggen het schuurtje van een van de verdachten aanwijzen. Vervolgens ging de politie met een stormram naar binnen.



De politie is een uitgebreid onderzoek begonnen.