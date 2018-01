Drugshandel en witwassen: politie valt bedrijf in Cuijk binnen, verdachte opgepakt

CUIJK - De politie heeft dinsdagmorgen om vijf uur een inval gedaan bij een oud ijzer- en papierhandel aan de Heeswijksestraat in Cuijk in een onderzoek naar drugshandel en witwassen. Een rechercheteam is met politiehonden aanwezig. Eén verdachte is aangehouden.

Een buurtbewoner werd dinsdagnacht wakker van een harde knal. Medewerkers van de gemeente hebben het terrein van het bedrijf afgezet met bouwhekken met zwart plastic. Ook bij drie woningen in Cuijk zijn invallen gedaan.

Foto: SK-Media

Het bedrijf is eigendom van de familie Xhofleer. Omwonenden melden aan Omroep Brabant dat er al vaker invallen zijn geweest bij het bedrijf. Volgens een woordvoerder van de politie loopt het onderzoek naar het bedrijf al langer.