De spits omzeilen via Maarheeze? Dat wordt een stuk lastiger

MAARHEEZE - Sluipverkeer dat de spits op de A2 wil omzeilen. De inwoners van Maarheeze zijn er wel klaar mee. Het dorp uitkomen tussen zeven en negen uur 's ochtends is een drama. Automobilisten die via het dorp omrijden, worden daarom sinds deze week geweerd.

De gemeente Cranendonck heeft maatregelen genomen om het sluipverkeer tegen te gaan. Er zijn verkeersborden geplaatst en op bepaalde punten staan verkeersregelaars die de 'sluipautomobilisten' tegenhouden. Meerdere straten zijn afgesloten en alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk.



"Ze rijden hier met te hoge snelheid en mensen die in het dorp wonen hebben zelf extra tijd nodig om hun straat te kunnen verlaten", vertelt Bart van der Linden van de dorpsraad Maarheeze.

Al jaren overlast

De dorpsraad kaartte het probleem de afgelopen tien jaar steeds aan bij de gemeente. Nu wordt er dan eindelijk iets aan gedaan. "Tien jaar voor moeten knokken is een groot woord, maar we hebben er met een steeds hardere stem aandacht voor moeten vragen", zegt Van der Linden.



De verkeersborden blijven voorlopig staan. De verkeersregelaars worden ingezet wanneer het nodig is. "Ik heb het idee dat het echt al wel helpt", zegt wethouder Frits van der Wiel. "Ik heb ook gesproken met experts en de politie en die concluderen ook dat het een stuk rustiger is."