Jeroen ging langs bij een vriend en kreeg een parkeerboete van meer dan 6000 euro

Waarschijnlijk is het probleem een update van het systeem. Foto: archief

BREDA - Een ijverige parkeerwacht heeft vrijdag in Breda een boete van 6202,20 euro uitgeschreven. De boete belandde onder de ruitenwisser van een zwarte Volvo. De auto stond geparkeerd aan de Oude Vest.

Jeroen Jas is de eigenaar van de auto en was die avond een paar uurtjes op bezoek bij een vriend, dat vertelt hij tegen De Telegraaf. Zijn parkeerapp stond wel aan, maar op een verkeerd kenteken. Aangekomen bij zijn auto zag Jeroen een bon van 6200 euro plus 2,20 voor het niet betalen van de parkeerkosten.

Volgens de gemeente Breda is er iets mis gegaan bij de handcomputers. Waarschijnlijk is de komma bij een update van het systeem op een verkeerde plek gezet. Jeroen heeft geluk. De boete wordt volgens een woordvoerder van de gemeente kwijtgescholden en er komt een bosje bloemen