Mailen met de gemeente? Dan kun je in Sint-Michielsgestel héél lang wachten

EINDHOVEN - Stel, je wil graag je zegje doen bij een raadsvergadering en vraagt via de site van de gemeente of dit kan. Hoe lang denk je dat je dan gemiddeld op antwoord moet wachten? Een dag of twee? In twee Brabantse gemeenten is het pas na een maand. En in Sint-Michielsgestel krijg je zelfs helemaal geen antwoord. Dit blijkt uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten.

Het onderzoek is uitgevoerd door belangenorganisatie Wij Verdienen Beter. De organisatie liet een ‘mystery burger’ alle gemeenten in Nederland aanschrijven: 'Beste mensen, ik wil een keer inspreken in de raadsvergadering van [gemeentenaam]. Hoe gaat dat in zijn werk?’



Daarna was het wachten op antwoord. De meeste gemeenten in onze provincie beantwoordden de vraag keurig binnen een aantal dagen. In Gilze en Rijen, Goirle en Gemert-Bakel kwam er pas na een week een reactie.





Moerdijk en Heeze-Leende hadden nog iets langer de tijd nodig. De mystery burger kreeg na een maand antwoord. Sint-Michielsgestel heeft de informatie nog steeds niet paraat voor de vragensteller. Het antwoord moet nog altijd komen.