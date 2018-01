Slechte dag voor Ton van Genugten en onze verslaggevers aan de kroketten [LIVEBLOG]

EINDHOVEN - In de Dakar Rally stond vandaag opnieuw een rit door Peru op de rol. De etappe begon en eindigde in San Juan de Marcona.

Voor Ton van Genugten, die met ambities voor een goed klasssement naar Dakar was gekomen, viel het dinsdag allemaal vies tegen. De trucker verloor enorm veel tijd (uren) en kan een topklassering wel vergeten.



Alle Brabanders begonnen overigens dinsdag aan de etappe. Er is nog altijd niemand uitgevallen en in het specifieke geval van Ebert Dollevoet is dat eigenlijk een klein wonder. Hij maakte weer van alles mee.



Dat, en nog veel meer, lees je hieronder terug in ons liveblog.