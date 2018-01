Museum Klok en Peel weer het leukste uitje in Brabant

EINDHOVEN - Museum Klok & Peel in Asten is opnieuw uitgeroepen tot het leukste uitje in Brabant. Het museum werd gekozen door 100.000 ANWB-leden die deelnamen aan de jaarlijkse verkiezing van het leukste uitje. Vorig jaar won Klok & Peel ook al. SpaSense in Geldrop werd tweede en het Prehistorisch Dorp in Eindhoven werd derde.

De Efteling en Beekse Bergen deden mee aan de verkiezing leukste uitje in Nederland, maar wonnen niet.

Trots

Frank van Kempen van het Klok & Peel museum is trots op deze tweede overwinning. "Wat ik vooral bijzonder vind, is dat we een van weinige musea zijn die een eerste prijs gewonnen hebben. In de andere provincies waren het toch de dierentuinen en pretparken die er met de eerste prijs vandoor gingen."'

Volgens de ANWB scoorde het Astense museum op alle onderdelen hoog. De prijs en kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod worden goed gewaardeerd. Naast de vele stemmen zorgde ook de hoge beoordeling voor de overwinning.

Sfeer

Een van de reacties op het winnende uitje: “Leuk en interessant museum. Prettige sfeer en leuke activiteiten voor het hele gezin.