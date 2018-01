Wie staat er voor je klaar als je huis afbrandt?

EINDHOVEN - Stichting Salvage verleent eerste hulp na brand. Ze vormt vooral een luisterend oor voor de slachtoffers, maar ook een schouder om op te leunen. “Want het is niet niks als je je eigen huis ziet afbranden”, zegt Riet Licht, woordvoerder van Stichting Salvage.

De schadehulpverleningsdienst zorgt naast emotionele hulp ook voor een stabiele situatie voor de gedupeerden. Denk hierbij aan een overnachting voor de slachtoffers of een spoedreparatie aan het huis. Maar toch, door wat voor molen ga je nu eigenlijk als je huis is afgebrand?



Afgelopen maandag brandde de zolder van een huis in Helmond af. Licht vertelt: “Wij verlenen bij een brand eerste hulp tot de eerstvolgende werkdag. Wanneer een gezin op maandag wakker schrikt door grote uitslaande vlammen, helpen wij deze mensen tot dinsdag. Vanaf hier neemt de verzekeraar het werk van ons over. De slachtoffers moeten dan natuurlijk wel verzekerd zijn.”



Wild woekerende vlammen

“De brandweer komt altijd als eerste ter plekke, deze beoordeelt of wij nodig zijn. Bij de meeste branden in gebouwen worden wij ingeschakeld. Er wordt dan binnen een uur een Salvagecoördinator naar de brand gestuurd. Deze vangt de slachtoffers op en verleent, mocht dit nodig zijn, emotionele hulp.”

“Vervolgens regelen wij alle noodzakelijke dingen. Onze coördinator beoordeelt ter plekke of het afgebrande huis met spoed gerepareerd moet worden. Misschien is er wel veel waterschade en moet de inboedel tijdelijk ergens anders opgeslagen worden. Het kan ook zijn dat de woning tijdelijk gestut moet worden om instorting te voorkomen. Daarnaast is er vaak veel roetschade en kan er een grote schoonmaak nodig zijn. Dit regelen wij ook. Mocht hier allemaal geen sprake van zijn, dan doen wij niks aan het huis.”

Hotelovernachting, inclusief ontbijtje

"Als de slachtoffers om veiligheidsredenen niet meer in hun huis kunnen blijven, regelen wij tot de eerstvolgende werkdag onderdak voor hen. Wij proberen altijd een hotel in de buurt te vinden voor de gedupeerden. Naast een overnachting krijgen ze ook nog een ontbijtje in het hotel. Dan is die zorg in ieder geval weggenomen.”

De kosten van onze hulp worden altijd vergoed. Als wij tijdens een brand aan komen, is er geen tijd om in alle rust aan de slachtoffers te vragen of zij verzekerd zijn. Deze mensen treffen wij vaak in paniek aan, het is voor ons dus eerst zaak om ze een beetje gerust te stellen.”



Oud en Nieuw

Stichting Salvage heeft tijdens nieuwjaarsnacht hulp verleend bij zeven grote en één zeer grote brand. Bij twee van deze branden gaat het waarschijnlijk om een miljoenenschade en bij drie van deze branden is vuurwerk de vermoedelijke oorzaak, blijkt uit een persbericht van Stichting Salvage.

Uit ditzelfde bericht blijkt dat het een vrij rustige jaarwisseling was. In totaal kreeg Salvage op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag samen 87 meldingen in Nederland.