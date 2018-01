Film over Van Gogh genomineerd voor bijzondere Britse filmprijs

EINDHOVEN - De film Loving Vincent is dinsdagmorgen in London genomineerd voor een Bafta. De Bafta's zijn gerenommeerde Britse filmprijzen.Op 18 februari wordt duidelijk welke films gewonnen hebben.

'Loving Vincent' is een animatiefilm over het leven van Vincent van Gogh. De rode draad is het verhaal van een Fransman die als een detective de dood van Vincent van Gogh onderzoekt. De film is bijzonder omdat alle animaties gemaakt zijn in de stijl van de hoofdpersoon, de in Brabant geboren Vincent van Gogh. 126 kunstenaars schilderden in drie jaar 65.000 olieverfschilderijen voor de film.





Sinds de film in juni in het Franse Annecy in premiere ging, regent het enthousiaste reacties. De Britse Baftanominatie is voor de makers van de film erg belangrijk. De van oorsprong Poolse Dorota Kobiela en haar man Hugh Welchman wonen allebei in Engeland.Tot het eind van deze maand is in het Noordbrabants Museum een tentoonstelling te zien over de manier waarop 'Loving Vincent' is gemaakt. Op die tentoonstelling hangt ook een serie van de oorspronkelijke olieverfschilderijen.Voor de Bafta 'Best animated Film' zijn nog twee andere films genomineerd: Coco van Pixar en de Zwitsers-Franse animatie My Life as a Courgette