Ajacied Abdelhak Nouri geëerd door Willem II-nieuweling

TILBURG - Damil Dankerlui gaat onder rugnummer 34 spelen bij Willem II. Het is hetzelfde nummer waarmee zijn voormalig teamgenoot Abdelhak Nouri bij Ajax speelde. Dankerlui kiest het als eerbetoon.

"Appie is een goede vriend van me", vertelt Dankerlui. "Bij Ajax trainden, aten en lachten we samen. Het was zeer ingrijpend en emotioneel wat er van de zomer met hem gebeurd is."



Hij vervolgt: "Door dit rugnummer te kiezen, wil ik laten zien dat ik in gedachten bij hem en zijn familie ben." Nouri liep vorig jaar zomer na een hartstilstand ernstige en blijvende hersenschade op.



Dromen van eredivisie

De 21-jarige Dankerlui tekent in Tilburg een contract tot de zomer van 2020. Willem II heeft de optie het contract met één jaar te verlengen. Over zijn overstap zegt hij op de website van de Tilburgse club: "De kans om het eerste elftal van Ajax te halen was klein voor mij. Bij Willem II ben ik waarschijnlijk een stap dichterbij het spelen van wedstrijden in de eredivisie. Dat is toch hét niveau waarop je als voetballer in Nederland wilt spelen."



De verdediger is maandagavond aangesloten bij de selectie van Willem II. "Deze week ben ik kamergenoot van Giliano Wijnaldum. Hij is ook nieuw en heeft qua kennismaking een paar dagen voorsprong op mij. Hij heeft me dus al een en ander kunnen uitleggen."