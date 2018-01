Ebert Dollevoet slaat weer een nacht over: 'Dit is niet vol te houden'

VALKENSWAARD - Ebert Dollevoet en navigator Arjan Arendse gaan de Dakar van 2018 waarschijnlijk nooit meer vergeten. De mannen stonden afgelopen nacht opnieuw vast in de woestijn. Voor de tweede dag op rij.

"Het begint langzaam te wennen, ja", zegt Dollevoet met gevoel voor humor. "Twee nachten niet slapen is wel bijzonder, ja. Dat heb ik in mijn leven nog nooit gedaan. Het wordt wel tijd dat het anders wordt, want dit is niet vol te houden."



De inwoner van Valkenswaard vertelt wat er mis ging. "Het was al na 32 kilometer. Toen kwamen de eerste grote duinen. We waren boven en reden naar beneden. Het was zo steil dat we naar beneden gleden. We raakten daarbij een vrachtwagen. Die trucker had waarschijnlijk niets in de gaten, want hij is gewoon vertrokken. Maar wij kwamen niet meer weg. En we waren al een van de laatsten op het parcours."



Wat daarna gebeurde was voor Dollevoet en Arendse geen pretje. "We hebben zes uur gedaan over zo’n 70, 80 meter. We moesten weer boven zien te komen. Dat ging stapje voor stapje, metertje voor metertje.. ja, dan loop je echt achter de feiten aan. De hele avond en nacht waren we helemaal alleen. We zagen niemand. We moesten de weg alleen zoeken. Het was een rampnacht."Maar net als een dag eerder, kwamen de heren opnieuw op tijd in het bivak en kunnen ze kun Dakar-tocht vervolgen. Ze gaan dinsdag gewoon van start in de vierde etappe.



