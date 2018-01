Bestelbus van doorrijder Oss gevonden, man (39) aangehouden: 'Mijn dochter en haar kinderen juichen'

OSS - De bestelbus die betrokken is geweest bij een ongeval waarbij een 28-jarige vrouw uit Oss ernstig gewond raakte, is gevonden. De politie vond het voertuig in Stroe, een dorp bij Barneveld in Gelderland. Tegelijkertijd heeft de politie een 39-jarige man aangehouden op het politiebureau in Oss nadat hij een verklaring wilde afleggen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanrijding.

De dochter van Antoine werd in de nieuwjaarsnacht door een bestelbus geschept op de Berghemseweg in Oss, terwijl ze bezig was om vuurwerk op te ruimen dat op straat lag. Het slachtoffer werd meters meegesleurd en liep een zware hersenschudding op.



Dat de dader doorreed na het ongeluk, was voor de familie moeilijk te verkroppen. "Het kan zo zijn dat hij mijn dochter niet gezien heeft, om welke reden dan ook", zei hij na de aanrijding tegen Omroep Brabant. "Maar als je over iemand heen rijdt, moet je dat merken. Dan is stoppen het minste dat je kan doen."



Camping Stroe

De politie trof de bestelbus dinsdagochtend aan op een camping in het Gelderse Stroe na een tip. Verkeersspecialisten konden na onderzoek bevestigen dat de bus daadwerkelijk betrokken is geweest bij het ongeval.



Op dezelfde dag wilde een man uit Driebergen-Rijselburg een verklaring afleggen over de zaak op het politiebureau in Oss. Tijdens die verklaring kwamen er verdachte omstandigheden aan het licht waarop de politie hem heeft aangehouden. De politie onderzoek momenteel op welke manier hij betrokken is. Of de man de bestuurder is geweest, is nog onduidelijk.



Juichen na vondst

Vader Antoine reageert nu verheugd op het nieuws dat de bestelbus is gevonden. "Ik belde mijn dochter op om het te vertellen. Dan hoor je haar juichen en haar kinderen op de achtergrond. Ja, dan krijg je wel kippenvel."



Antoine hoopt dat met de vondst van het voertuig ook snel de rust in het gezin terugkeert.