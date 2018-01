Frits (85) heeft trouwring van overleden vrouw terug: 'Ik dacht dat ik hem nooit meer zou zien'

TILBURG - Hij dacht dat hij de ring nooit meer zou terugzien nadat hij hem enkele maanden geleden was verloren. Maar niets is minder waar. Dinsdagavond kreeg de 85-jarige Frits Snoeren de trouwring van zijn eerste vrouw weer terug. Hij schoof de ring meteen weer om zijn vinger.

De gouden ring was uit zijn eerste huwelijk, met zijn vrouw die dertig jaar geleden overleed. Snoeren verloor hem in de zomer, kort nadat zijn tweede vrouw overleed. In de ring staan initialen en een trouwdatum; 1-9-1954. "Ik heb er een traantje om gelaten", zegt hij "Ik dacht echt dat ik hem nooit meer terug te krijgen. Wie brengt nou een ring terug?"

En toen was daar Lindsay van Dam uit Riel. Ze ging van huis om boodschappen te doen en kwam terug zonder boodschappen, maar met een gouden ring. Ze vond hem op de stoep voor de Boerenschuur bij de schuifdeuren. Daar zitten meerdere supermarkten bij elkaar.

Ze plaatste verschillende advertenties op Facebook om de eigenaar te achterhalen. Zonder veel resultaat in eerste instantie. Tot dinsdag, toen een kleindochter van Snoeren de advertentie tegenkwam.

Meteen wisselden ze contactgegevens uit. Een paar uur later bracht Lindsay de ring naar Tilburg, waar inmiddels ook de familie van Snoeren aanwezig was. Het bleek emotioneel. Zowel Lindsay als Frits Snoeren en zijn familie waren in tranen. "Ik ben heel erg blij dat ik deze man gelukkig heb kunnen maken", zegt Lindsay. Snoeren vermoedt dat de ring van zijn vinger is geschoven toen hij zijn autosleutels uit zijn zak haalde.