Mee op trainingskamp met PSV, Willem II en NAC Breda... Giovanni Korte speelt voor Enzo Knol [VIDEO]

EINDHOVEN - De drie Brabantse eredivisieclubs verblijven deze week allemaal in het buitenland. Ze zijn op trainingskamp. PSV in de Verenigde Staten en Willem II en NAC Breda hebben hun tenten in Portugal opgeslagen. Via social media houden de clubs ons dagelijks op de hoogte van alle gebeurtenissen. De mooiste foto’s en video’s hebben we hieronder verzameld.

PSV, dag vier in de VS.

Jeroen Zoet heeft het goed naar zijn zin in Amerika.



Santiago Arias deelde op zijn Instagram-pagina een paar fraaie kiekjes.PSV speelt in de VS ook oefenduels.De Eindhovenaren spelen om de Florida Cup. En dat toernooi kent zelfs een heuse openingsceremonie.Jop van der Linden heeft het trainingskamp van Willem II met een blessure verlaten.Mattijs Branderhorst en Ben Rienstra hielden dinsdagavond een Q&A op Facebook. Supporters konden vragen wat ze maar wilden.Dat ziet er gezellig uit!Dan ga je naar Portugal en regent het...Giovanni Korte, de Enzo Knol van Breda!