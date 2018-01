Wijkwerkplaats in Den Bosch moet ruimtes inleveren, 'We voelen ons gepakt door de gemeente'

DEN BOSCH - De mensen van de Wijkwerkplaats Oost in Den Bosch zijn boos. Boos op de gemeente want die wil dat de werkplaats de helft van haar ruimtes inlevert. Op de plek moet een WMO-loket komen waar mensen uit de wijk terecht kunnen voor hulpvragen. Onbegrijpelijk vinden ze bij de wijkwerkplaats die sinds 2010 op deze plek draait. Ze voelen zich 'gepakt’ door de gemeente.

Wekelijks melden zich zo’n zeventig mensen in de werkplaats voor een dagbesteding. Veel vaste bezoekers hebben een lichamelijke of geestelijke beperking. Maar ook oudere mensen uit de buurt komen er om samen te timmeren, verven of knutselen. De spulletjes die ze maken, worden verkocht in hun eigen winkel.



“Wij proberen zoveel mogelijk onze eigen broek op te houden, de Afdeling Welzijn betaalt onze ruimte en voor het machinepark. Alles in en rondom de wijkwerkplaats verdienen we samen”, zegt Nelly van de Ven secretaris van Stichting wijkwerkplaats Oost.



Verbijsterd

Dinsdagavond mocht Nelly de fracties van de gemeenteraad toespreken tijdens de raadsavond: “Vandaag werd ons medegedeeld dat wij de helft van onze ruimtes moeten afstaan aan het nieuwe project Boschwijzer. En dat mensen met een beperking niet thuishoren in dit gebouw. Het is hard aangekomen”.



Volgens Van de Ven is er, wanneer de gemeente het plan doorzet, voor de helft van de vaste bezoekers geen plaats meer: “Dan moeten wij de mensen terugsturen naar huis, waar de mantelzorger overbelast raakt. Waar blijft onze zorg voor elkaar. Hopelijk denkt u met ons mee, en hebt u uw hart op de goede plaats zitten”, aldus secretaris van de Ven die nu haar hoop heeft gevestigd op de gemeenteraad.