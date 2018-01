Hij kon bijna een jaar niet voetballen, maar Helmonder Maikel Verkoelen is er weer

HELMOND - Tien maanden kon Maikel Verkoelen niet spelen. Een gescheurde kruisband zorgde ervoor dat de Helmonder niet kon doen wat hij het liefste doet: voetballen. Maar aan alle ellende is bijna een einde. Verkoelen maakt deze maand zijn rentree bij Helmond Sport.

"Ik voel me super. Mijn knie voelt ook goed aan, ik heb geen enkele angst dat er iets mis kan gaan. Echt, ik kijk er naar uit weer op het veld te staan. En om te leven met wedstrijdspanning. Dat heb ik echt ongelooflijk gemist."



Verkoelen raakte geblesseerd in een wedstrijd tegen RKC Waalwijk, begin maart. Eerst leek er niets aan de hand, maar een tweede scan bracht alsnog slecht nieuws. "De revalidatie was een lang proces. Maar ieder nadeel heeft zo zijn voordeel: in de zomer is mijn zoon geboren. Ik heb van zijn eerste maanden heel veel meegekregen. Dat ik niet kon voetballen was klote, maar veel bij zijn zoontje zijn was speciaal."Bij Helmond Sport was Verkoelen de afgelopen maanden ook met grote regelmaat. "Ik ben de jongens blijven opzoeken. Ik vind het heerlijk om met mijn medespelers op te trekken. Even samen slap ouwehoeren, dat is zo belangrijk. Dat ben ik blijven doen. Nee, ze zijn me echt niet vergeten."De sportieve prestaties van Helmond Sport vielen in de eerste helft van het seizoen vies tegen. De club staat voorlaatste in de Jupiler League. "Iedereen weet dat het niet goed is gegaan. En dat is best opvallend, omdat deze jongens vorig seizoen nog de play-offs haalden. We zijn de supporters verplicht om na de winterstop onze stinkende best te doen om er nog iets van te maken. Niemand heeft er zin in om de rest van het seizoen voor Jan met de korte achternaam te voetballen."Verkoelen gaat deze maand eerst speelminuten in het tweede elftal van Helmond Sport maken, waarna hij voor zijn kansen in de hoofdmacht gaat. De 25-jarige Helmonder maakt deze week zijn eerste volledige trainingsweek bij het eerste mee. "En dat gaat erg goed", sluit hij af.Komende vrijdag speelt Helmond Sport tegen Jong PSV in de Jupiler League. De tweede helft van het seizoen begint de twaalfde. Eerder deze week maakten we al een verhaal over RKC Waalwijk en de komende dagen komen ook de andere Brabantse clubs voorbij.