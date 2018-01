Terug van heel lang weggeweest buurtkruidenier de VIVO

SPRANG-CAPELLE - Tot aan het begin van de jaren tachtig kwam je ze tegen in alle Brabantse dorpen en steden, winkels van de VIVO. De winkels waren een kruising tussen een echte ouderwetse kruidenier en de eerste zelfbedieningswinkels. De VIVO ging bijna veertig jaar geleden ten onder in het geweld en overnames van de grote ketens. Daaronder ook de VIVO van de familie van Tilborgh in Sprang-Capelle, maar de broers Flip en Kees van Tilborgh hebben eind 2017 de familiezaak heropend. Een nieuwe VIVO in hetzelfde pand waar hun ouders ook een VIVO-winkel hadden.

De familie van Tilborgh zit al sinds 1923 in het kruideniersvak. De ouders van de gebroeders Flip en Kees hadden jarenlang een VIVO-winkel aan de Raadhuisstraat. Van jongs af aan hebben de twee altijd meegewerkt in de winkel en op latere leeftijd een eigen supermarkt gerund, anders gezegd ze hebben kruideniersbloed.



Omdat ze niet stil kunnen zitten besloten ze vorig jaar weer leven te blazen in de oude VIVO-winkel van hun ouders. In december werd de VIVO nieuwe stijl geopend en was het direct druk.



VIVO-lekkernijen

“We hebben de winkel VIVO-lekkernijen genoemd”, zegt Flip. “Dat om geen gedoe te krijgen over de naam. We hebben het uitgezocht en met deze naam zitten we goed.” Om niet te concurreren met andere supermarkten in Sprang-Capelle deden de broers een gouden zet. Ze verkopen louter en alleen Brabantse streekproducten in een ambiance van de ouderwetse kruidenier om de hoek. En dat slaat aan.



“Het wordt duidelijk meer gekocht. Dat is onze ervaring van de afgelopen weken dat we geopend zijn. De consument wil een eerlijk product voor een redelijke prijs en meer dan ooit willen ze producten uit de streek. We willen weten waar het vandaan komt en wat erin zit.”



Heel Brabant aan de streekproducten

Bijna alles wat in Brabant wordt gebrouwen, gebotteld en gemaakt zit in het assortiment van de nieuwe VIVO. Van kaas, Brabantse worsten tot en met Chaamse bubbels en flesjes Boeren Trots. Het ligt allemaal in de schappen. Ook Bever Bier uit de Biesbosch en Oma’s kaneelappel is voorradig net als de echte Brabantse boerenjongens.