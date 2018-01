Vreemde verdwijning van Botje, een oude Tilburgse bulldog

TILBURG - Het nieuwe jaar kon niet slechter beginnen voor de Tilburgse Samantha van Gorp. Op oudjaarsavond verdween haar hond Botje. "Ik kan er niet over praten. Ik merk dat de woorden blijven steken in mijn keel." Haar vader vertelt haar verhaal verder dat gaat over de mysterieuze verdwijning van een dertien jaar oude hond.

Botje was even buiten op de grote plaats aan de Bredaseweg in Tilburg. Hij moest plassen, maar keerde niet meer terug. "Het is echt een raadsel", zegt vader Frans van Gorp. "De plaats is erg groot, maar omheind en afgesloten. Na een kwartier vonden we het toch wel lang duren dat de hond buiten was en gingen we kijken. Van Botje was geen spoor."

Raadsel

Weglopen is voor van Gorp eigenlijk geen optie. Het gaat om een oude Amerikaanse bulldog. Hij weegt tachtig kilo en zijn achterpoot is versleten, waardoor hij mank loopt. Bovendien is de plaats omheind, alleen op één stukje zit gaas tot 1.20m. Dat is de zwakste plek, maar ook die is intact. Bovendien kan Botje niet meer zo hoog springen."

Maar wat is er dan gebeurd? "We zien eigenlijk maar één optie. Botje is weggehaald. Er zijn een paar mensen met de sleutel van de plaats. Er is al eens gedreigd dat Botje ooit zomaar zou verdwijnen. Bewijzen dat dit klopt is lastig. De politie is geweest, maar kan weinig voor ons doen."

Waarzegster

Ondertussen heeft Samantha overal oproepjes geplaatst. Op marktplaats, op Facebook en ga zo maar door. "Helaas zonder resultaat." Ze heeft zelfs de hulp ingeroepen van een waarzegster. "Na aanleiding van die waarzegster is er door een duikteam in het water gezocht. Zelfs speurhonden zijn erbij gekomen, maar opeens hield het spoor op."