Politie vermoedt verband tussen dode in flat Breda en beschieting van huizen

BREDA - De politie onderzoekt of er een verband is tussen het incident in de Bredase Roeselarestraat waar een dode werd gevonden in een woning en een schietincident eerder in de week, waarbij meerdere woningen werden beschoten.

Breda werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond halfdrie opgeschrikt door de beschieting van twee huizen in de Ahornstraat en de Hagehof. De politie vond meerdere kogelgaten en de politie hield een grote zoekactie naar de mogelijke daders.

LEES OOK: Dode man gevonden in flat Breda waar tweetal (26 en 27) van balkon sprong

Dinsdagmorgen deed de politie een inval bij een woning aan de Roeselarestraat in Breda om het vermoeden dat er wapens zouden liggen. De politie trof hier een dode man aan. Twee verdachten zouden van het balkon zijn gesprongen.

Verband

"Er is een ernstig vermoeden dat de twee incidenten met elkaar te maken hebben", zegt politiewoordvoerder Erik Passchier. "Breda is een fijne stad. Het is wel heel toevallig dat we dit soort incidenten zo kort achter elkaar hadden." Volgens Passchier ontstond tijdens het recherche-onderzoek op dinsdag al een vermoeden dat er een verband is, dinsdag werd dat vermoeden verder bevestigd.

De politie wil in het belang van het onderzoek nog niks zeggen over de aanwijzingen.