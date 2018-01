Rik (30) is net vader, maar heeft dringend een donornier nodig

EINDHOVEN - Zes maanden geleden beleefde Rik (30) samen met zijn vrouw Simone (30) de geboorte van zijn eerste kind. Een geweldig moment. Maar de blijdschap over kleine Jelle kreeg afgelopen december plots een donker randje. De nierziekte waar Rik mee kampt, bleek razendsnel verslechterd te zijn. Nu werken zijn nieren nog maar voor 8% en heeft hij dringend een donornier nodig.

“Ik kwam erachter dat ik de ziekte had, toen ik bloeddonor was en twee keer op en rij niet mocht doneren", vertelt Rik. Een bezoek aan verschillende artsen wees uit dat Rik de ziekte Van Berger heeft, waardoor je nierfunctie langzaam uitvalt.

Rik: “Ik was altijd een heel actieve jongen. Ik ging veel op vakantie, hield van lange wandelingen, werkte veertig uur in de week. Maar ik had ook steeds vaker last van vermoeidheid en erge hoofdpijn. Toen ik de diagnose kreeg, vielen die klachten opeens op hun plek.” Dat was twee jaar geleden.

Dialyse

Inmiddels moet Rik drie keer per week naar het ziekenhuis voor een dialyse. “Daarbij wordt je bloed door een machine heen gepompt om afvalstoffen eruit te filteren.” Zo’n behandeling duurt vier uur. Ik moet daarna minimaal tien uur slapen en ben vaak heel moe. “Je wint met een dialyse net genoeg nierfunctie om te overleven.”

Rik heeft dringend een donornier nodig. Maar in zijn omgeving bleek niemand geschikt om een nier te kunnen doneren, en de wachtlijst voor donornieren is vier jaar. En dus begon zijn vrouw met een Facebookactie om een donornier voor haar geliefde te zoeken.

Facebookactie

Rik: “Ik was er niet happig op om het op Facebook te zetten, maar mijn vrouw pushte me om het wel te doen.” Met succes: “Op zondag ging het bericht online en inmiddels is het al vijfduizend keer gedeeld. We kregen echt zoveel positieve reacties. Inmiddels is het zelfs heel waarschijnlijk dat we een donor hebben gevonden.” Meerdere mensen die Rik helemaal niet kent, hebben aangeboden om een nier aan de kersverse papa af te staan.

“Je leest wel eens dat mensen steeds egoïstischer worden, maar wij hebben zoveel positieve reacties gehad. Daar word je toch wel heel vrolijk van.” Toch is hij er pas gerust op als de operatie achter de rug is: “Ik hoop echt heel erg dat alles goed gaat.”

Mensen die meer willen weten over het doneren van nieren kunnen terecht op de onderstaande websites.

https://www.transplantatiestichting.nl/donor-worden/nierdonatie-bij-leven

http://www.nierdonatiebijleven.nl/