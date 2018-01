Janneke woonde een jaar lang gratis en dit moest ze daar voor doen

OSS - Ze mocht een jaar lang gratis in een huis wonen, maar als tegenprestatie moest ze mensen wel enthousiast maken voor duurzaam wonen. Janneke Verbruggen deed vorig jaar mee aan een prijsvraag van de gemeente Oss en ze won. Ze woonde een jaar lang in een energie neutraal huis. Nu het project voorbij is, gaat ze haar huis zelfs kopen.

Op haar Facebookpagina ‘Duurzaam Oss met Janneke’ deelde ze haar ervaringen van het afgelopen jaar. Ook moest ze mensen rondleiden in haar huis en vertellen over zaken als goede isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. “Ik weet niet of ik echt mensen zo ver heb gekregen dat ze hun huis hebben verbouwd, maar ik heb mensen wel geïnspireerd."

Oude huizen

De gemeente Oss wilde met dit project laten zien dat het goed mogelijk is om gedateerde woningen duurzaam te maken. Ze verbouwden de jaren zeventig woning flink waardoor het energieneutraal werd.

Janneke heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het milieu door zo energiezuinig mogelijk te leven. Maar ondertussen is ze ook op een andere manier aan een duurzame toekomst gaan werken. Janneke woont niet meer alleen en binnenkort wonen ze zelfs met zijn drieën, er is namelijk een kindje op komst. Die zal opgroeien in een van de duurzaamste huizen van Oss.