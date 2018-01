Ook tiende keer geen finish: Ebert Dollevoet uit Dakar Rally gezet

VALKENSWAARD - De Dakar Rally zit erop voor Ebert Dollevoet. De coureur uit Valkenswaard is door de organisatie uit de rally gezet, omdat hij te veel waypoints heeft gemist. Dat zijn gps-punten in de duinen waar je langs moet rijden.

Het komt er in feite op neer dat hij te veel stukken niet heeft gereden die hij wel had moeten rijden, legt verslaggever Twan Spierts woensdagochtend uit in het programma WAKKER. Spierts volgt in Peru de Dakar Rally voor Omroep Brabant.



De coureur uit Valkenswaard stond woensdagochtend vroeg (Ned. tijd) overigens nog vast in de duinen met problemen aan zijn auto. Spierts verwacht dat hij nog in beroep zal gaan tegen de beslissing van de organisatie. Maar hij geeft hem niet veel kans. "Het is allemaal heel kort dag. En hij krijgt nu gewoon geen starttijd voor de volgende etappe."



Veel problemen

Dollevoet had de afgelopen dagen veel last van problemen met z’n auto. Twee keer achter elkaar bracht hij de nacht (gedeeltelijk) door in de duinen en arriveerde hij pas ‘s ochtends in het bivak.



In de etappe van maandag heeft hij volgens de organisatie dus een te groot deel van de route gemist. Zijn avontuur is daarmee tot een einde gekomen. Een boodschap die hij van zijn monteur kreeg.

Nog nooit gefinished

Het was de tiende Dakar-deelname van Dollevoet. De finish haalde hij nog nooit.