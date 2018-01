Auto waaronder eerder explosief gevonden werd, gaat nu in vlammen op

VALKENSWAARD - Een auto aan de Kerstroosstraat in Valkenswaard is dinsdagnacht door brand verwoest. Rond kwart over een sloegen de vlammen uit de wagen. Het gaat volgens de politie om dezelfde auto als die waaronder een vrouw eind december een zelfgemaakt explosief vond. De politie houdt zeker rekening met brandstichting, laat een woordvoerder woensdagochtend weten.

Maar over eventuele motieven of dader(s) is volgens hem nog helemaal niets te zeggen.

Dinsdagnacht was de eigenaar van de auto net thuis van zijn werk toen hij zijn wagen in vlammen op zag gaan. Van de auto bleef niks over. Het is volgens de politie daarom de vraag of er nog 'technische sporen' te vinden zijn. "Die kans is erg klein", zegt een woordvoerder.

Buurtonderzoek

Woensdag doet de politie nog buurtonderzoek in Valkenswaard.



Na de vondst van het zelfgemaakte explosief in december liet de eigenaar van de auto al weten zeker te weten dat degene die dat gedaan had de bedoeling had zijn auto in vlammen op te laten gaan. Het explosief ontplofte destijds niet. De vriendin van de eigenaar was toen degene die het zelfgemaakte explosief vond.

In april vorig jaar ging ook een auto in de Kerstroosstraat in Valkenswaard in vlammen op. Ook toen ging de politie uit van brandstichting. Met deze zaak ziet de politie nu geen verband.