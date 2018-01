Waar is de Tilburgse No Surrender-captain? Corin D. meldt zich niet na veroordeling

TILBURG - De Tilburgse captain van motorclub No Surrender, Corin D., is spoorloos. Hij had zich maandag bij de politie moeten melden, maar dit gebeurde niet. De 38-jarige Tilburger werd vorige week veroordeeld tot drieënhalf jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

D. was niet aanwezig bij de uitspraak en moest zich daarom zelf bij de politie melden. “Dit heeft hij niet gedaan”, vertelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. “Hij wordt nu gezocht.”



LEES OOK: Tilburgse No Surrender Captain Corin D. verdwijnt drie jaar achter de tralies



Volgens de rechtbank was de Tilburger lid van een misdaadorganisatie, die zich bezighield met drugslabs in onder meer Moergestel en Rotterdam. Hij werd opgepakt in de grote Trefpuntzaak. Hij is veroordeeld omdat hij een seinpistool, taser en wat hennep had. Er was te weinig bewijs dat hij in de drugshandel zat.



De captain van No Surrender is in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling, maar de rechter bepaalde dat dit niet betekent dat zijn straf wordt opgeschort.