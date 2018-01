Marco en vader (80) boos over nieuwe tribuneplek bij FC Den Bosch, tweetal levert seizoenkaart in

DEN BOSCH - Het einde van een tijdperk. Zo mag je het gerust noemen nu Marco en zijn 80-jarige vader hun seizoenkaart van FC Den Bosch inleveren. Sinds jaar en dag gaan ze naar iedere thuiswedstrijd, maar nu ze overhoop liggen met de club is dat verleden tijd.

Vak M op de lange zijde. Vanaf die plek in het stadion zagen Marco en zijn vader honderden wedstrijden van hun favoriete club. Omdat de constructie niet meer veilig genoeg was, werd de tribune vorig jaar juli per direct gesloten.

“Dat vond ik niet erg”, zegt Marco. “We werden naar vak B op de hoofdtribune verplaatst, maar nu moeten we achter het doel gaan zitten. Dat doen we niet, dus deze week leveren we onze seizoenkaarten in.”

Niet tussen harde kern

Een gesprek met directeur Paul van der Kraan kreeg de kou niet uit de lucht. “We willen graag blijven zitten, maar het mag niet van FC Den Bosch. Er waren geen andere opties, of we zouden tussen de harde kern moeten zitten. Maar dat willen we niet.”

Marco’s vader zat meer dan vijftig jaar op de tribune bij FC Den Bosch. Hij was dan ook boos, net als andere supporters die ook geklaagd hebben. Op internet valt te lezen dat meerdere fans overwegen hun seizoenkaart in te leveren.