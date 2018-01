Fijnfisjenie café: zorg dat je erbij bent, de inschrijving is begonnen!

EINDHOVEN - Jordy Graat en Christel de Laat, de laatste beter bekend als Betty, staan te trappelen totdat carnaval weer losbarst. In Brabants Bont vertelden ze over de voorbereidingen, maar ook hoe je aan kaarten komt voor het Fijnfisjenie Café en 3 Uurkes Vurraf.

Voor presentator Jordy Graat is carnaval in oktober al begonnen. "Dan is er alleen nog niemand echt mee bezig, dus het gaat pas echt kriebelen nu de laatste weken in zijn gegaan."



Ook stromen de berichten binnen over hoe mensen aan kaarten kunnen komen. Jordy en Christel hebben dit even op een rijtje gezet.



Fijnfisjenie Café in Son

Wie als publiek aanwezig wil zijn tijdens de opnames van het Fijnfisjenie Café moet er op tijd bij zijn. De inschrijving hiervoor start donderdag 11 januari om 11:11 uur. Je kan je opgeven via: www.omroepbrabant.nl/fijnfisjenie.

3 Uurkes Vurraf

Kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf zijn niet te koop, maar je kunt je inschrijven voor de loting. Op 1 februari worden de winnaars in het programma Brabants Bont bekend gemaakt.



Ook worden er kaarten weggegeven op de radio. Tijdens de uitzending zal er regelmatig een Fijnfisjenie kreet te horen zijn. Heb je de kreet gehoord? Bel dan direct met de studio (0909-123 0909). Als je in de uitzending komt heb je twee kaartjes gewonnen.



Hou ook de social media kanalen goed in de gaten! Want zowel op Facebook als op Instagram worden binnenkort 11 kaarten weggegeven.



Carnaval Vurraf

Vanaf 20 januari is bij Omroep Brabant weer het programma Carnaval Vurraf te zien. In iedere uitzending mag Jordy Graat twee kaarten weggeven. In elke aflevering legt Jordy uit hoe je deze kan winnen.



Meer info?

Op de carnavalspagina vind je al het nieuws rondom carnaval. www.omroepbrabant.nl/carnaval